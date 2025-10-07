Venezuelano preso por tráfico de drogas na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, na manhã desta terça-feira (7), um homem de origem venezuelana por tráfico de drogas no centro de Campo Grande. A ação foi conduzida por agentes da Primeira Delegacia de Polícia (1ªDP-CG), que realizavam uma operação na Avenida Afonso Pena com a Rua Quatorze de Julho, região de intenso comércio.

No local, os policiais abordaram um grupo de oito venezuelanos que estariam perturbando comerciantes e exigindo dinheiro de transeuntes. Durante revista pessoal, os investigadores encontraram com C.E.P.R., de 31 anos, uma mochila contendo porções de maconha e cocaína embaladas para venda.

Também foram apreendidas diversas notas de pequeno valor, o que indica a prática de comércio de entorpecentes. O suspeito foi autuado em flagrante e levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue apurando se há ligação do preso com outros indivíduos do grupo abordado.