terça-feira, 7/10/2025

Venezuelano preso por tráfico de drogas na Capital

Policiais civis encontraram porções de maconha e cocaína com o homem, além de dinheiro trocado

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, na manhã desta terça-feira (7), um homem de origem venezuelana por tráfico de drogas no centro de Campo Grande. A ação foi conduzida por agentes da Primeira Delegacia de Polícia (1ªDP-CG), que realizavam uma operação na Avenida Afonso Pena com a Rua Quatorze de Julho, região de intenso comércio.

No local, os policiais abordaram um grupo de oito venezuelanos que estariam perturbando comerciantes e exigindo dinheiro de transeuntes. Durante revista pessoal, os investigadores encontraram com C.E.P.R., de 31 anos, uma mochila contendo porções de maconha e cocaína embaladas para venda.

Também foram apreendidas diversas notas de pequeno valor, o que indica a prática de comércio de entorpecentes. O suspeito foi autuado em flagrante e levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue apurando se há ligação do preso com outros indivíduos do grupo abordado.

