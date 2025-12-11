quinta-feira, 11/12/2025

Vendedor ambulante é preso após ataque com canivete em chiparia

Vendedor perseguiu casal até a chiparia

Milton
Publicado por Milton
Foto/Vídeo: Itamar Buzzatta

Um vendedor ambulante de 37 anos foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (10) no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, após atacar um estudante com um canivete dentro de uma chiparia. O ataque aconteceu depois que a vítima se recusou a comprar tapetes e interveio para proteger a atendente do comércio, que estava sendo importunada pelo suspeito.

Visivelmente alterado, o homem perseguiu o casal até o estabelecimento, exigindo todos os salgados da estufa e ameaçando a funcionária que se negou a vendê-los. Ao pedir para que ele deixasse a atendente em paz, o estudante acabou sendo atacado com a arma branca.

Câmeras de segurança registraram a luta corporal, que terminou com a contenção do suspeito pela vítima, por populares e por um GCM que estava de folga. O autor já utilizava tornozeleira eletrônica e foi preso por tentativa de homicídio e ameaça, além de prometer voltar ao local após ser solto.

POLÍCIA

