Veja quem já aderiu à caminhada de Nikolas Ferreira até Brasília

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) iniciou na segunda-feira (19) a “caminhada pela liberdade”, percorrendo cerca de 200 km entre Paracatu (MG) e Brasília (DF) em ato político em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de pessoas condenadas pelos atos de 8 de janeiro de 2023, mobilizando aliados e parlamentares como Gustavo Gayer (PL-GO), André Fernandes (PL-CE), deputado Zucco (PL-RS) e senador Márcio Bittar (PL-AC).

Além de figuras como Luiz Philippe de Orleans e Bragança, Fernando Holiday e Rafael Satiebr. Ao longo do percurso, novos participantes se somam, incluindo Major Vitor Hugo (vereador de Goiânia), Thiago Medina (líder do PL na Câmara de Recife) e Ubiratan Sanderson (PL-RS), enquanto Carlos Bolsonaro agradece nas redes o apoio recebido, destacando que cada gesto fortalece a mobilização.

O ato, que se estende até o fim de semana com chegada prevista à capital federal, ocorre em meio à reorganização de grupos da direita e ao debate sobre decisões judiciais relacionadas aos ataques aos Três Poderes, intensificando a discussão sobre anistia e movimentações políticas recentes, especialmente após a transferência de Bolsonaro para a Papudinha. Flávio Bolsonaro, embora tenha declarado apoio, não participa devido a compromissos já agendados em Israel, reforçando a diversidade de adesões e agendas no movimento, que promete novos atos e pronunciamentos ao longo da semana.