Veja agora: interrogatório de Jair Bolsonaro no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro será interrogado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta (11) ou quinta-feira (12), na fase de depoimentos sobre a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O interrogatório marca um dos momentos mais aguardados da ação penal que julga oito réus ligados ao chamado “núcleo crucial” do plano golpista.

A fase de interrogatórios começou na segunda-feira (9), com os depoimentos de Mauro Cid e Alexandre Ramagem. Nesta terça (10), os trabalhos continuam com o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Bolsonaro será o sexto a prestar depoimento, e deverá responder diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

A audiência pode ser acompanhada ao vivo pelo g1, que transmite os depoimentos em tempo real. O processo é considerado um dos mais relevantes da história recente do STF, envolvendo altos ex-integrantes do governo, como Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.

O STF avalia se houve articulação entre civis e militares para manter Bolsonaro no poder após sua derrota em 2022. As defesas negam qualquer tentativa de ruptura democrática.