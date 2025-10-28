Vasco garante estádio lotado contra o São Paulo

A torcida do Vasco mostrou mais uma vez sua força e esgotou todos os ingressos para o duelo contra o São Paulo, neste domingo, em São Januário. O clube anunciou o fim dos bilhetes nesta terça-feira, gerando grande expectativa entre os fãs.

O time chega motivado após quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, superando Vitória, Fortaleza, Fluminense e Bragantino. Com isso, o Vasco consolidou a melhor campanha do segundo turno e se aproxima da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.

Atualmente, a equipe ocupa a oitava posição na tabela, com 42 pontos, apenas dois atrás do Fluminense e cinco do Botafogo. A partida promete ser um verdadeiro “Caldeirão”, com os torcedores apoiando o time do início ao fim.

O técnico enfatizou a importância do apoio da torcida e da concentração do elenco para manter a sequência positiva. Jogadores destacam que a presença do público pode ser decisiva nos momentos mais difíceis do jogo.