quarta-feira, 29/10/2025

Vasco garante estádio lotado contra o São Paulo

Vasco busca manter a boa fase diante do São Paulo com estádio lotado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Daniel Ramalho/CRVG

A torcida do Vasco mostrou mais uma vez sua força e esgotou todos os ingressos para o duelo contra o São Paulo, neste domingo, em São Januário. O clube anunciou o fim dos bilhetes nesta terça-feira, gerando grande expectativa entre os fãs.

O time chega motivado após quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, superando Vitória, Fortaleza, Fluminense e Bragantino. Com isso, o Vasco consolidou a melhor campanha do segundo turno e se aproxima da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.

Atualmente, a equipe ocupa a oitava posição na tabela, com 42 pontos, apenas dois atrás do Fluminense e cinco do Botafogo. A partida promete ser um verdadeiro “Caldeirão”, com os torcedores apoiando o time do início ao fim.

O técnico enfatizou a importância do apoio da torcida e da concentração do elenco para manter a sequência positiva. Jogadores destacam que a presença do público pode ser decisiva nos momentos mais difíceis do jogo.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

RIBAS DO RIO PARDO: Prefeitura realiza ação de limpeza e manutenção das bocas de lobo

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está realizando uma ação preventiva de limpeza e manutenção das...
Leia mais

Trump afirma que Israel não irá anexar a Cisjordânia ocupada

Milton - 0
Em entrevista concedida na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Israel não anexará a Cisjordânia ocupada, tentando conter o...
Leia mais

Com 23 medalhas, delegação de Mato Grosso do Sul encerra o segundo bloco dos JEB’s em Uberlândia

ANELISE PEREIRA - 0
Entre os dias 5 e 28 de outubro, a cidade de Uberlândia (MG) é a sede dos JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros), uma das maiores...
Leia mais

Gerson Claro reforça compromisso da ALEMS com a educação pública

Milton - 0
O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), destacou o compromisso da Casa com o diálogo e...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia