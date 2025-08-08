Tucunaré é o novo mascote da AAB Bataguassu

Em uma votação online acirrada, a torcida da Associação Atlética Bataguassu escolheu o Tucunaré como novo mascote oficial do clube. O peixe típico do Pantanal venceu com 54% dos votos nos stories e esmagadora vantagem nos comentários — 89 a favor, contra apenas 21 da Onça, outro finalista.

A escolha marca o início de uma nova era para o clube sul-mato-grossense, que retorna ao futebol profissional após 20 anos afastado. A diretoria da AAB celebrou o engajamento dos torcedores e destacou a simbologia do Tucunaré: forte, ágil e estratégico, como espera que seja o time em campo.

A reestreia do clube acontece no dia 30 de agosto, em casa, contra o Comercial de Campo Grande. A expectativa é de casa cheia e clima de festa, com o Tucunaré estreando como mascote oficial diante da torcida.

O clube aposta em identidade regional, inovação e tradição para se firmar no cenário esportivo estadual e promete dar trabalho na competição.