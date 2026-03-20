TSE mantém condenação de Trutis e ex-esposa

Recursos foram negados por unanimidade

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Casal desviou quase R$ 776 mil de campanha para restaurante

O TSE manteve a condenação do ex-deputado federal Loester Carlos Gomes de Souza, o “Tio Trutis” (PL), e da ex-esposa Raquelle Lisboa Alves Souza (PL), pelo desvio de R$ 776 mil da campanha eleitoral de 2022 para empresas do ramo de alimentação que não existiam de fato. Por unanimidade, a corte negou o recurso do casal, mantendo a decisão do Tribunal Regional Eleitoral.

Trutis e Raquelle desviaram quase 40% dos recursos recebidos do Fundo Especial Eleitoral e do Fundo Partidário, repassando valores a empresas sem funcionários ou capacidade operacional. O casal alegou que os pagamentos eram legítimos, referentes ao compartilhamento de materiais entre candidatos do mesmo partido, mas a denúncia apontou fraude. Além disso, Trutis enfrenta processos por violência doméstica e por simular atentado em 2020.

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