Trump prevê salto nas exportações de soja para a China

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (11) que espera uma forte ampliação das exportações de soja norte-americana para a China. Segundo publicação feita por ele na rede Truth Social, a expectativa é de que o país asiático “rapidamente quadruplique seus pedidos”.

Trump argumenta que a medida ajudaria a China a enfrentar sua escassez do grão e, ao mesmo tempo, contribuiria para reduzir o déficit comercial com os EUA. “Nossos grandes agricultores produzem a soja mais robusta. Um serviço rápido será fornecido. Obrigado, Presidente Xi”, escreveu.

A declaração surge em um contexto de aumento nas importações chinesas de soja, que cresceram 4,4% no primeiro bimestre de 2025. A soja é um dos principais produtos agrícolas dos EUA e tem grande peso nas negociações comerciais com a China, que historicamente é seu maior comprador.