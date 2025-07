Três mulheres são flagradas com drogas no sutiã em presídio de MS

No último fim de semana, a Polícia Penal de Mato Grosso do Sul intensificou a vigilância e impediu várias tentativas de entrada de drogas em presídios. Em cinco ocorrências registradas entre o Estabelecimento Penal de Aquidauana e o Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), foram apreendidos mais de 730 gramas de substâncias ilícitas.

Em Aquidauana, três visitantes foram flagradas tentando entrar com drogas escondidas no sutiã, totalizando cerca de 230 gramas, entre maconha e cocaína. A ação contou com o uso de escâneres corporais e a atenção minuciosa dos policiais penais.

Já no IPCG, duas apreensões chamaram atenção: uma visitante foi surpreendida com 304 gramas de maconha escondidas no corpo e na roupa; outra tentou entrar com 202 gramas camufladas dentro de maços de cigarro.

O diretor do presídio de Aquidauana, Fábio Ferreira Amarilho, destacou que o sucesso das apreensões se deve à combinação da tecnologia com o trabalho atento dos agentes. Todas as envolvidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil e os internos punidos administrativamente.

Essas ações reforçam o combate efetivo à entrada de drogas nas unidades penais, contribuindo para a segurança e ordem do sistema prisional local.