Três Lagoas sedia a 3ª divisão dos Jogos Escolares da Juventude de MS

A 3ª Divisão dos Jogos Escolares da Juventude de MS, para a faixa etária de 15 a 17 anos, inicia nesta terça-feira (8), e segue até o dia 13 de outubro, em Três Lagoas. As modalidades participantes são futsal e voleibol, nos naipes masculino e feminino com a presença de 727 estudantes-atletas de 49 municípios.

Os jogos de voleibol serão realizados na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), na AEMS (Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul) e na Associação Nipo Brasileira. Já as partidas de futsal ocorrerão nos ginásios Lagoa 1 e Lagoa 2, além do Colégio Unitrês Objetivo.

Organizados pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a primeira etapa dos Jogos da Juventude aconteceu de 1º a 18 de agosto, em Campo Grande. A competição reuniu mais de 3.500 estudantes-atletas de 55 municípios, representando um crescimento expressivo em relação ao ano anterior, quando 2.939 atletas participaram na mesma faixa etária.

Para Karina Quaini, diretora de Gestão de Políticas de Formação Esportiva, a etapa em Três Lagoas é de extrema importância para que os estudantes-atletas possam evoluir e competir com equipes de nível semelhante.

“Nesta etapa, temos equipes que estão começando e ainda em fase de crescimento. Muitos municípios estão participando pela primeira vez, por isso estão na 3ª Divisão. Existe uma grande possibilidade de que essas equipes se desenvolvam e melhorem tecnicamente, competindo em igualdade de condições. Assim, no próximo ano, poderão subir para a 2ª Divisão e participar da etapa estadual, onde ocorre a seleção dos atletas. Esta é uma excelente oportunidade para que eles sejam escolhidos e integrem a delegação que representará o estado”, explicou Quaini.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, acrescenta: “Este é um momento muito oportuno para que os estudantes realizem uma competição justa, enfrentando adversários de níveis similares. Por isso, nós da Fundesporte nos orgulhamos de organizar cada vez mais competições como esta.”

Jogos da Juventude

Os Jogos da Juventude 2024, para a faixa etária de 15 a 17 anos, foram divididos em blocos de modalidades. De 1º a 5 de agosto, ocorreram as disputas individuais de atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e wrestling (luta olímpica). O segundo bloco, de 5 a 12 de agosto, incluiu as modalidades de voleibol e handebol, nas primeiras e segundas divisões. De 12 a 19 de agosto, o terceiro bloco foi dedicado às modalidades coletivas de basquetebol e futsal. Por fim, de 16 a 19 de agosto, ocorreram as competições de ginástica artística, ginástica rítmica, natação e xadrez.