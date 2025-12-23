TRÊS LAGOAS: Radioterapia: Hospital Auxiliadora deverá investir mais de R$ 10 milhões para adquirir equipamento

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, foi habilitado pelo Ministério da Saúde a captar até R$ 10.658.492,00 para a compra de um acelerador linear de radioterapia, equipamento essencial no tratamento do câncer. A autorização consta da Portaria SE/MS nº 909, de 19 de dezembro de 2025, que aprovou o projeto “Horizontes da Cura – Radioterapia Regional na Costa Leste do Mato Grosso do Sul”, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).

A habilitação representa um avanço decisivo para a consolidação da oncologia na Costa Leste de Mato Grosso do Sul, permitindo que o hospital viabilize, por meio de renúncia fiscal, a aquisição de um equipamento de alta complexidade, com tecnologia de ponta, capaz de operar com técnicas modernas e que oferecem maior precisão e segurança ao tratamento.

Ao explicar a importância da habilitação, o deputado federal Geraldo Resende destacou o caráter estratégico do PRONON. “O Hospital Auxiliadora agora pode captar até R$ 10,6 milhões no PRONON, um programa do governo federal vocacionado para reorganizar a oncologia no país, permitindo a compra de equipamentos como aceleradores lineares, ressonância magnética e tomógrafos”, afirmou.

O parlamentar ressaltou ainda que empresas podem destinar até 1% do imposto de renda devido para financiar esses equipamentos. “É custo zero para a empresa, zero para o hospital e zero para o Estado, além de representar compromisso social com a saúde pública”, completou.

R$ 8 milhões para bunker

Paralelamente à habilitação para a compra do equipamento, Geraldo Resende assegurou R$ 8 milhões para a construção do bunker que vai abrigar o acelerador linear, estrutura indispensável para a instalação do serviço de radioterapia, por exigir rigorosas normas de blindagem e segurança radiológica.

O projeto do bunker foi autorizado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em novembro, após análise técnica detalhada, atendendo às exigências da legislação nacional. O investimento total prevê R$ 6 milhões em emendas parlamentares do deputado e R$ 2 milhões de contrapartida do Governo do Estado, com recursos federais já transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde.

“Essa autorização comprova que todo o trabalho foi conduzido com responsabilidade e dentro dos padrões técnicos. Estamos mais próximos de concretizar um sonho antigo da região: ter radioterapia moderna, sem que os pacientes precisem viajar centenas de quilômetros”, afirmou Geraldo Resende.

Impacto regional

Cadastrado como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora avança para tornar-se referência regional, com perspectiva de consolidação como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).

A implantação do serviço de radioterapia permitirá que pacientes da Costa Leste realizem todo o tratamento em Três Lagoas, reduzindo deslocamentos, custos e sofrimento físico e emocional. Para a direção do hospital, o projeto representa um divisor de águas na assistência oncológica regional, com impacto direto na qualidade de vida de milhares de pessoas.

Com a habilitação federal para captação, os recursos assegurados para a obra e as autorizações técnicas concedidas, o projeto de radioterapia de Três Lagoas deixa o campo das promessas e entra definitivamente na fase de execução. “É assim que a política deve funcionar: planejamento, articulação e entrega de resultados concretos para quem mais precisa”, resume Geraldo Resende.