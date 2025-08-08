TRÊS LAGOAS: Prefeitura inicia treinamento de emergência nas unidades de saúde para melhorar o fluxo dos atendimentos

Para otimizar e dar mais eficiência aos atendimentos feitos pelas unidades básicas de saúde, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, iniciou uma sequência de treinamentos com as equipes para melhorar as respostas em casos que exigem urgência e emergência.

Conduzido pelo enfermeiro Fabrício Rota França, responsável técnico de enfermagem, e pela coordenadora geral do SAMU, Annies Stevanin, o treinamento aplica fundamentos básicos de emergência, ajuda a identificar situações de risco e avaliar pacientes em gravidade, treina os profissionais para aplicação de técnicas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), manejo de vias aéreas, emergências clínicas como infarto, AVC e crises de asma, bem como garantir uma comunicação eficaz e uma coordenação alinhada com outros serviços de saúde do município.

A SMS tem implantado os treinamentos como forma de garantir mais eficiência nos atendimentos da Rede Municipal de Saúde, uma vez que todos eles estão interligados e colaboram entre si. As unidades de saúde que já receberam o treinamento são Santo André, Miguel Nunes, Interlagos e as equipes do Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, do Consultório de Rua.

Todas as unidades de saúde receberão o treinamento, com cronograma previsto até setembro, sendo em 1 unidade de saúde por dia com duração prevista de 2 horas para o treinamento de Parada Cardiorrespiratória – PCR e uso do Desfibrilador Externo Automático – DEA.