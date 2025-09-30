TRÊS LAGOAS: Prefeitura amplia acesso à saúde mental em parceria com a Fiocruz

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), deu início ao Serviço de Telemedicina, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A iniciativa integra um programa do Governo Federal, em colaboração com a Secretaria de Estado de Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso a atendimentos especializados por meio de consultas remotas, fortalecendo a rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS).
AVANÇOS JÁ IMPLANTADOS
Em agosto, a SMS implantou o serviço de Endocrinologia Adulto no Centro de Especialidades Médicas Dr. Júlio Maia, ampliando a cobertura em consultas.
No mês de setembro, mais um passo importante foi dado com o início da teleinterconsulta em psiquiatria no dia 22/09. São disponibilizadas 12 consultas semanais, sempre às segundas-feiras — seis no período da manhã e seis no período da tarde.
Já para outubro, está prevista a implantação do atendimento em psicologia, que também será ofertado no formato de teleatendimento, reforçando o cuidado em saúde mental no município.
ESPECIALIDADES OFERTADAS
Nesta primeira fase, o programa está organizando a oferta de forma gradual, de acordo com a demanda local e a capacidade de execução imediata. Entre as especialidades estratégicas previstas estão:
• Dermatologia – Geral (todas as idades)
• Endocrinologia Adulto (a partir de 13 anos) já implementado
• Geriatria (a partir de 60 anos)
• Hematologia Adulto (a partir de 18 anos)
• Neurologia Adulto (a partir de 18 anos)
• Neurologia Pediátrica (até 17 anos) já implementado
• Nutrição (a partir de 2 anos)
• Ginecologia Obstetrícia (a partir de 14 anos)
• Odontologia – Estomatologia
• Ortopedia Adulto (a partir de 18 anos)
• Otorrinolaringologia (a partir de 2 anos)
• Pediatria (até 12 anos completos)
• Pneumologia Adulto (a partir de 16 anos)
• Psicologia (a partir de 18 anos) em breve – outubro
• Psiquiatria (a partir de 18 anos) implementado
• Reumatologia Adulto (a partir de 18 anos)
LOCAIS DE ATENDIMENTO
Na fase inicial, os atendimentos estão sendo realizados nos seguintes pontos:
• Endocrinologia Adulto Adulto: Centro de Especialidades Médicas Dr. Júlio Maia
• Neurologia Pediátrica: Clínica da Criança
• Psicologia e Psiquiatria: Ambulatório de Saúde Mental
COMO FUNCIONA O ACESSO?
O acesso às consultas será feito por agendamento via Central de Regulação Ambulatorial, contemplando inicialmente pacientes que já estão na fila de espera. A convocação seguirá critérios técnicos, protocolos clínicos e de classificação de risco.
As vagas disponibilizadas pela Fiocruz possuem abrangência nacional, o que impossibilita prever o número exato destinado a Três Lagoas. Ainda assim, a SMS garante que todos os pacientes da fila regulatória serão atendidos de forma gradual, equitativa e transparente.