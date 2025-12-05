sexta-feira, 5/12/2025

TRÊS LAGOAS: Prefeito participa da cerimônia de juramento à Bandeira Nacional e dispensa militar

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na manhã de quinta-feira, 04 de dezembro, aconteceu a cerimônia de juramento à Bandeira Nacional e entrega de certificados de dispensa de incorporação aos jovens da classe de 2007 e anteriores, no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”.

O evento contou com a presença do prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia, presidente da Junta Militar de Três Lagoas, que participou da solenidade ao lado do secretário de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), Walter Dias (Hulk), e da secretária de administração (SEMAD), Vanessa Sena, e da chefe de gabinete, Luisa Mas.

Em sua fala, o prefeito Cassiano ressaltou a importância do compromisso cívico. “Hoje, celebramos não apenas o respeito à nossa Bandeira e aos símbolos nacionais, mas também a responsabilidade que temos como cidadãos em construir um país mais forte e unido. A cerimônia é um momento de reflexão sobre o papel de cada um de nós, seja no serviço militar ou em nossa atuação diária, contribuindo para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa sociedade.”

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Funesp realiza segunda etapa do Festival de Atletismo Jovem Talento

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realizará, no dia 05 de dezembro, a segunda etapa do Festival de Atletismo Jovem Talento, ação que integra...
Leia mais

Miranda inicia preparação para a implementação da coleta seletiva no dia 09 de dezembro

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, iniciou nesta terça-feira as ações de orientação da rota...
Leia mais

TSE confirma condenação de “Tio Trutis” por desvio de verba eleitoral

Milton - 0
O Tribunal Superior Eleitoral confirmou, por unanimidade, a condenação do ex-deputado federal Loester Trutis e de sua esposa, Raquelle Lisboa, por desvio de recursos...
Leia mais

Caravina pede ampliação de convocados para curso de formação da Polícia Civil em MS

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Caravina apresentou indicação ao Governo do Estado solicitando a ampliação do número de convocados para o Curso de Formação Policial do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia