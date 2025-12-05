TRÊS LAGOAS: Prefeito participa da cerimônia de juramento à Bandeira Nacional e dispensa militar

Na manhã de quinta-feira, 04 de dezembro, aconteceu a cerimônia de juramento à Bandeira Nacional e entrega de certificados de dispensa de incorporação aos jovens da classe de 2007 e anteriores, no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”.

O evento contou com a presença do prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia, presidente da Junta Militar de Três Lagoas, que participou da solenidade ao lado do secretário de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), Walter Dias (Hulk), e da secretária de administração (SEMAD), Vanessa Sena, e da chefe de gabinete, Luisa Mas.

Em sua fala, o prefeito Cassiano ressaltou a importância do compromisso cívico. “Hoje, celebramos não apenas o respeito à nossa Bandeira e aos símbolos nacionais, mas também a responsabilidade que temos como cidadãos em construir um país mais forte e unido. A cerimônia é um momento de reflexão sobre o papel de cada um de nós, seja no serviço militar ou em nossa atuação diária, contribuindo para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa sociedade.”