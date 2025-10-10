TRÊS LAGOAS: Prefeito Dr. Cassiano maia homenageia empresário Sueide pelo zelo ao Relógio Central da Cidade

Aproveitando o “Dia Internacional do Relógio”, comemorado hoje, 10 de outubro, o Prefeito Dr. Cassiano Maia recebeu em seu gabinete o empresário Sueide Silva Torres, para homenageá-lo pelos serviços prestados na manutenção do Relógio Central, um dos maiores símbolos culturais e turísticos do município.

Sueide realizou por anos, manutenções semanais ao relógio, cuidando do patrimônio com dedicação e zelo, tornando-se um exemplo para toda a comunidade sobre a importância de preservar os bens históricos da cidade.

Durante a homenagem, o Prefeito aproveitou a oportunidade para ressaltar o reconhecimento e orgulho pelo trabalho de Sueide. “Hoje, no Dia Internacional do Relógio, não poderia ser em outra data. Quero agradecer imensamente pelo trabalho realizado por meu querido amigo, Sueide. Quero te homenagear por todo o cuidado e zelo que o senhor sempre teve com o nosso relógio, nosso patrimônio, em prol da nossa cidade”, destacou Cassiano Maia.

Emocionado pela homenagem, Sueide afirmou a importância de manter viva a história local e agradeceu pela homenagem recebida. “Eu amo essa cidade, amo toda a população e me sinto muito feliz com essa homenagem, e por cuidar da história, Prefeito. Muito obrigado pelo reconhecimento.”, afirmou Sueide.