sexta-feira, 17/10/2025

TRÊS LAGOAS: “A Rua é Nossa” deste domingo terá pintura facial e corporal para crianças

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Três Lagoas realiza mais uma edição do tradicional projeto “A Rua é Nossa”, neste domingo, 19 de outubro, na Rua Aldair Rosa de Oliveira, localizada na Circular da Lagoa Maior. O evento, que transforma a rua em um espaço de atividades para comunidade, acontecerá das 6h às 12h.

Com o apoio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), Educação e Cultura (SEMEC), Infraestrutura e Trânsito (SEINTRA) e Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), o projeto tem como principal objetivo promover o fortalecimento dos laços comunitários, estimulando a interação social e o movimento saudável da população três-lagoense.

Com uma programação repleta de atividades para pessoas de todas as idades, o “A Rua é Nossa” conta semanalmente com feira de artesanato local e brinquedos infláveis para crianças. Neste domingo, o evento incluirá uma atração muito esperada pelas crianças: pintura facial e corporal, proporcionando diversão e criatividade para os pequenos.

Com foco no lazer e na promoção de momentos de alegria em família, “A Rua é Nossa” é um espaço perfeito para quem deseja vivenciar uma manhã de interação social e bem-estar. Será a oportunidade ideal para criar memórias inesquecíveis, seja participando de atividades recreativas, culturais ou simplesmente aproveitando o ambiente descontraído da rua.

Não deixe de participar e aproveitar este evento para celebrar a vida ao ar livre, fortalecer os laços com a comunidade e compartilhar momentos especiais com sua família.

CATEGORIAS:
GERAL

