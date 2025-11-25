Transformando Vidas: Laticínio Maria conquista prêmio nacional

A família Guedes, de Costa Rica, e a técnica de campo Jéssica Barros de Oliveira foram premiadas no Prêmio ATeG 2025 – Gestão, Resultado que Alimenta, promovido pelo Sistema CNA/Senar. Aparecido Guedes Cardoso e a filha Mayara conquistaram o primeiro lugar na categoria Agroindústria, representando o Laticínio Maria, referência no norte de Mato Grosso do Sul.

O reconhecimento destacou boas práticas agropecuárias, capacitação da equipe, sucessão familiar e melhoria na qualidade de vida. Com o apoio da ATeG, a família estruturou o laticínio, ampliou mercados internos e externos, e obteve certificações nacionais. A produção saltou de 5 mil para 80 mil litros de leite por mês, com expansão de produtos e modernização da indústria. O local também se tornou referência em sustentabilidade e educação rural, recebendo visitas e palestras do Senar/MS.

Para a técnica Jéssica, o prêmio reflete o esforço conjunto e a dedicação diária da família, mostrando como a assistência técnica transforma vidas.