terça-feira, 25/11/2025

Transformando Vidas: Laticínio Maria conquista prêmio nacional

Família Guedes é destaque no Prêmio ATeG 2025

Milton
Publicado por Milton
Foto: Famasul

A família Guedes, de Costa Rica, e a técnica de campo Jéssica Barros de Oliveira foram premiadas no Prêmio ATeG 2025 – Gestão, Resultado que Alimenta, promovido pelo Sistema CNA/Senar. Aparecido Guedes Cardoso e a filha Mayara conquistaram o primeiro lugar na categoria Agroindústria, representando o Laticínio Maria, referência no norte de Mato Grosso do Sul.

O reconhecimento destacou boas práticas agropecuárias, capacitação da equipe, sucessão familiar e melhoria na qualidade de vida. Com o apoio da ATeG, a família estruturou o laticínio, ampliou mercados internos e externos, e obteve certificações nacionais. A produção saltou de 5 mil para 80 mil litros de leite por mês, com expansão de produtos e modernização da indústria. O local também se tornou referência em sustentabilidade e educação rural, recebendo visitas e palestras do Senar/MS.

Para a técnica Jéssica, o prêmio reflete o esforço conjunto e a dedicação diária da família, mostrando como a assistência técnica transforma vidas.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Prefeitura transfere ponto facultativo do Dia do Servidor para sexta 

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande informa que, conforme o Decreto Municipal nº 16.364/2025, a comemoração do Dia do Servidor Público Municipal, tradicionalmente celebrada em...
Leia mais

Vereadora Luiza questiona aplicação do IMPCG no Banco Master

Milton - 0
A vereadora Luiza Ribeiro (PT) apresentou o Requerimento nº 81/2025, solicitando esclarecimentos sobre os investimentos do IMPCG no Banco Master, instituição que teve liquidação...
Leia mais

Perfumes importados com descontos imperdíveis na Studio Center

ANELISE PEREIRA - 0
No dinâmico cenário de compras da fronteira, a Studio Center Importados reafirma sua posição como referência em qualidade, originalidade e preços competitivos. A perfumaria...
Leia mais

Zé Teixeira propõe Restaurante Popular em Dourados

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta terça-feira (25) indicações que visam fortalecer políticas públicas de assistência social e educação em Mato Grosso do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia