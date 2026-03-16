terça-feira, 17/03/2026

Traição é descoberta pelo Google Maps

Traição é flagrada em imagem do Google Maps

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Imagem de infidelidade viraliza na web

Um caso de traição chamou atenção nas redes sociais após uma mulher brasileira afirmar ter visto o marido em atitudes íntimas com outra mulher em um banco pelo Google Street View, recurso do Google Maps. A imagem gerou repercussão e comentários sobre a facilidade de identificar comportamentos pessoais em fotos públicas. No entanto, especialistas apontam que a foto compartilhada pela brasileira não é recente, tendo circulado na internet desde 2013, quando um peruano relatou ter descoberto a infidelidade da esposa pela mesma ferramenta.

O episódio reacende debates sobre privacidade e limites da exposição em plataformas digitais, além de destacar como imagens antigas podem ganhar nova viralidade. Usuários reforçam a importância de verificar a autenticidade de conteúdos antes de compartilhá-los, evitando desinformação. A viralização demonstra o impacto das redes sociais em casos pessoais e a curiosidade dos internautas em acontecimentos inusitados.

Apesar da confusão sobre datas, a situação reforça discussões sobre ética digital e segurança online.

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