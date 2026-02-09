Tragédia nos rios: jovens de MS perdem a vida”

Corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao IML para perícia

Um adolescente de 17 anos morreu afogado em um rio de Miranda, após ficar submerso por cerca de uma hora enquanto tentava atravessar o lago com a família. Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram buscas com apoio de embarcação e localizaram o corpo após 30 minutos. No mesmo dia, outro jovem de 19 anos, morador de Douradina (MS), morreu afogado no Rio Paraná, em Rosana (SP), após o grupo de excursão avançar para área mais profunda do rio.

Um barqueiro resgatou as vítimas inicialmente, e o Corpo de Bombeiros deu continuidade ao atendimento. Apesar do socorro, Danilo Leite Teles não resistiu, enquanto outro jovem sobreviveu. As mortes provocaram comoção entre familiares e moradores, e os corpos foram encaminhados a funerárias e ao IML.

A Polícia Civil realizou perícias no local em Miranda, e a Prefeitura de Rosana destacou que a área é de domínio da União, sem equipe fixa do Corpo de Bombeiros. As autoridades reforçam cuidados ao frequentar rios, especialmente em trechos profundos e pouco monitorados, e alertam sobre riscos de afogamento em excursões e passeios.