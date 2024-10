Tragédia na BR-158: Acidente fatal em frente à Vila Santa Rita

Na manhã desta quinta-feira (17), um trágico acidente na BR-158 resultou na morte de Caroline Stefani Souza Oliveira (30) líder de produção de embalagem secundária na empresa Prima Foods, em Cassilândia. Informações repassadas por Candinho, um pecuarista.

Segundo os relatos, Caroline estava a caminho do trabalho de moto quando, ao fazer a conversão para entrar na Vila Santa Rita, foi atingida por um veículo, supostamente um caminhão. Infelizmente, ela não sobreviveu ao impacto e faleceu no local. A perícia esteve no local e colheu evidências do acidente fatal.

Candinho expressou sua indignação, ressaltando que a comunidade já havia solicitado repetidamente a construção de uma rotatória na área, sem que a demanda fosse atendida. “Eu protocolei várias vezes na Prefeitura, mas infelizmente não temos força. Lamentável mais uma vida que se vai”, lamentou.