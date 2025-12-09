quarta-feira, 10/12/2025

Tráfico de drogas é alvo de operação em Nova Andradina

Apoio de múltiplas forças policiais fortalece operação

Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A Polícia, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Nova Andradina, deflagrou na manhã desta terça-feira (09) a Operação Solvente, voltada ao combate ao tráfico de drogas. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do 8º BPM, Força Tática, DAM de Nova Andradina e delegacias de Batayporã e Taquarussu.

Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos endereços, incluindo dois estabelecimentos comerciais, onde foram apreendidos equipamentos eletrônicos e outros objetos de interesse da investigação. Durante as diligências, um dos alvos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, após a equipe localizar entorpecentes na residência.

A operação integra o esforço contínuo da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico e outros delitos na região. A instituição reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, contribuindo para identificar suspeitos e desarticular atividades criminosas.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

