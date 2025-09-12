sexta-feira, 12/09/2025

Traficante é preso em Três Lagoas

Durante operação nos bairros São João e Carioca, suspeito é flagrado com pedras de crack prontas para venda; investigações continuam para identificar outros envolvidos.

Foto: Ilustrativa

Na manhã de quinta-feira (11), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 2ª Delegacia de Três Lagoas, deflagrou uma operação voltada ao combate de crimes como furto, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. A ação se concentrou nas regiões dos bairros São João e Carioca, especialmente na área conhecida como “invasão do São João”.

Durante as diligências, os agentes abordaram um homem que carregava um pote plástico com cinco pedras de crack embaladas para venda. Com ele, também foram apreendidos R$ 68,90 em dinheiro e um aparelho celular. O suspeito confessou participação no tráfico, mas afirmou atuar apenas como “funcionário”, recusando-se a identificar os responsáveis pela comercialização das drogas.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar e desarticular toda a rede criminosa envolvida no tráfico de drogas na região.

