TJMS: Compromisso com a vida no trânsito vai além do Maio Amarelo

O mês de conscientização no trânsito está chegando ao fim, mas o compromisso do Tribunal de Justiça com a vida e com a justiça permanece todos os dias.



O Juizado de Trânsito atua na mediação de conflitos e na solução rápida de acidentes sem vítimas, garantindo agilidade e cidadania. É só ligar para 159. Respeitar as leis de trânsito é um ato de cuidado que salva vidas.



