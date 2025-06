Título:Gabriel Sávio: promessa sul-mato-grossense brilha no Internacional

Natural de Campo Grande (MS), Gabriel Sávio, de apenas 11 anos, começa a se destacar nas categorias de base do Internacional, de Porto Alegre. O jovem meia iniciou sua trajetória no New Kids, e logo passou a defender o Chelsea Futsal, onde permaneceu por cinco anos se desenvolvendo.

Seu talento chamou atenção durante um torneio em Campo Grande, onde foi observado por olheiros do Inter. Convidado para testes, não demorou para ser aprovado e integrar o time Sub-11 do clube gaúcho, conhecido como “Celeiro de Ases”.

Gabriel se adaptou rapidamente à nova rotina e, com o apoio da família, agora mora no Rio Grande do Sul. A base esportiva vem de berço: sua mãe, Gabriella, foi destaque no futsal feminino da capital sul-mato-grossense, e o avô, Domingos Sávio, brilhou no futebol amador local.

Com visão de jogo, técnica apurada e personalidade marcante, Gabriel vem se firmando como um dos principais nomes de sua categoria. Ainda é cedo para previsões, mas no Beira-Rio há quem aposte que ele será um dos grandes nomes revelados nos próximos anos.