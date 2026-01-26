Tiroteio em jogo de futebol mata 11 no México

Um ataque a tiros em Celaya, estado de Guanajuato, deixou pelo menos 11 mortos durante uma partida de futebol, provocando pânico entre os espectadores e ferindo outros que tentavam fugir. Homens armados chegaram ao campo e dispararam indiscriminadamente, evidenciando a escalada da violência ligada ao crime organizado. Autoridades locais confirmaram as vítimas e iniciaram investigações, enquanto a população vive clima de medo diante da recorrência desses ataques.

Especialistas alertam que o episódio reflete a intensificação da disputa entre cartéis rivais que controlam rotas de tráfico na região, que já registrou centenas de homicídios nos últimos anos. O governo mexicano enfrenta pressão dos Estados Unidos para fortalecer medidas de segurança e desmantelar redes criminosas. Famílias das vítimas protestam por justiça, enquanto analistas destacam o impacto social e econômico da violência contínua.

A tragédia reforça a vulnerabilidade de comunidades locais e a necessidade urgente de políticas eficazes de combate ao crime. Guanajuato, antes conhecida por sua atividade industrial, se torna cada vez mais palco de confrontos letais. O episódio reabre o debate sobre a capacidade do Estado em proteger cidadãos e conter cartéis, em meio a uma crise de segurança crescente.