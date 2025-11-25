terça-feira, 25/11/2025

Times de Campo Grande brilham no Estadual Sub-17 de Vôlei

Milton
Publicado por Milton
Time da Escolinha Pezão campeão Sub-17 - Foto: Divulgação

Campo Grande Vôlei e a Escolinha Pezão conquistaram no domingo (23) o título do Sul-Mato-Grossense Sub-17 de vôlei de quadra. O evento foi sediado no Ginásio Irmão Brás, em Nova Andradina, reunindo delegações de oito cidades no masculino e feminino.

Na final feminina, o Campo Grande Vôlei venceu a Escola Sesi por 2 a 1, com parciais de 25/23, 22/25 e 15/13. A atleta Ana Paniago foi eleita a melhor jogadora da competição. A disputa pelo terceiro lugar feminino terminou com a Escolinha Pezão superando o Esporte Ágil por 2 a 0.

No masculino, a Escolinha Pezão bateu o Bonito AC por 2 a 0, enquanto Luiz recebeu o prêmio de melhor jogador. Já o terceiro lugar masculino ficou com o Funael, que venceu o Calepes por 2 a 1. O torneio reuniu 31 equipes, destacando o crescimento do voleibol juvenil no estado.

