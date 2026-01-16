Teste do pezinho ampliado entra em funcionamento em MS com investimento do Governo do Estado

Desde 1º de janeiro, o teste do pezinho ampliado passou a ser ofertado em Mato Grosso do Sul pelo SUS, ampliando a detecção de mais de 40 doenças em recém-nascidos e fortalecendo a triagem neonatal no Estado.

O exame integra o Programa Estadual de Triagem Neonatal, vinculado ao Projeto Bem Nascer MS, e representa um avanço na política de diagnóstico precoce e cuidado integral à saúde infantil. Com a ampliação, o Estado supera o modelo anterior, que possibilitava a identificação de apenas sete doenças.

Principais avanços do teste do pezinho ampliado em MS:

Detecção de mais de 40 doenças congênitas, genéticas e metabólicas;

Ampliação do acesso gratuito ao exame pelo SUS;

Fortalecimento do diagnóstico precoce e do início oportuno do tratamento;

Redução do risco de complicações e de óbitos evitáveis na infância.

Para a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, a efetivação do teste reforça o compromisso do Governo do Estado com a primeira infância. “Estamos garantindo acesso gratuito a um exame fundamental, que permite identificar doenças ainda nos primeiros dias de vida, assegurando tratamento oportuno e melhores perspectivas para as crianças e suas famílias”, destacou Maymone.

A coleta do exame deve ser realizada, preferencialmente, entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, período considerado ideal para a identificação precoce de alterações. Entre as doenças rastreadas estão a atrofia muscular espinhal (AME), imunodeficiências primárias, galactosemias e diversos distúrbios metabólicos.

Segundo a gerente de Atenção à Saúde da Criança da SES, Cristiana Schulz, o diagnóstico precoce é determinante para a efetividade do cuidado. “Com o teste do pezinho ampliado, é possível iniciar o tratamento antes mesmo do surgimento dos sintomas, garantindo mais qualidade de vida e, em muitos casos, evitando complicações graves”, explicou Cristiana.

As análises das amostras são realizadas pelo IPED/APAE de Campo Grande, laboratório de referência habilitado pelo Ministério da Saúde, que também oferece acompanhamento multiprofissional às crianças diagnosticadas.

Como acessar o teste do pezinho ampliado:

A coleta deve ser feita entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê;

Pode ser realizada na unidade básica de saúde, no hospital onde ocorreu o parto ou, na capital, em uma das unidades do IPED/APAE;

O exame é ofertado gratuitamente pelo SUS.

A coordenadora técnica da instituição, Josaine Palmieri, destaca que a ampliação fortalece a rede de cuidado no Estado. “Em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e o Governo do Estado, passamos a realizar o teste do pezinho ampliado, aumentando a prevenção, o diagnóstico precoce e o cuidado às crianças em todo o Mato Grosso do Sul”, afirmou Josaine.

Atualmente, cerca de 3 mil testes do pezinho são realizados mensalmente em Mato Grosso do Sul, atendendo os 79 municípios. Para as famílias, a ampliação representa mais segurança e tranquilidade desde os primeiros dias de vida. Mãe da recém-nascida Mariana, de três dias, Ana Cláudia Araújo destacou a importância da iniciativa. “Essa ampliação faz toda a diferença para nós, mães, porque amplia o cuidado e traz mais segurança ao permitir um diagnóstico mais completo desde o início”, relatou.

A avó da bebê Antonela, Alessandra Azambuja, também ressaltou o impacto positivo da iniciativa. “Hoje conseguimos acessar pelo SUS um exame muito mais completo, que antes só era possível no particular, com um custo alto. Isso significa mais prevenção, mais acesso e mais tranquilidade para as famílias”, afirmou.