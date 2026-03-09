terça-feira, 10/03/2026

Tereza Cristina defende rigor fiscal e barra populismo contra alta do petróleo

Tensão no Oriente Médio eleva petróleo e ameaça preços no Brasil

Foto: Geraldo Magela

Tereza Cristina defende rigor fiscal e alerta para inflação nos alimentos e combustíveis

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) manifestou preocupação com a escalada de preços internacionais após os recentes ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que levaram o barril de petróleo a patamares próximos de US$ 120. Para a parlamentar, o cenário exige uma política econômica firme e livre de medidas populistas ou eleitoreiras para conter a inflação. O impacto direto da crise geopolítica já é sentido no mercado de combustíveis, com a defasagem da gasolina atingindo 49% e a do diesel chegando a 85% em relação aos preços externos, segundo dados da Abicom.

Além da energia, a senadora alertou para o risco iminente de alta nos alimentos, uma vez que o Oriente Médio é o quarto maior fornecedor de fertilizantes para o agronegócio brasileiro. A disparada do barril Brent, que saltou quase 50% após o início das hostilidades, pressiona o governo federal por respostas eficientes que evitem o descontrole de gastos públicos. Diante do esvaziamento de embaixadas e do agravamento do conflito, a economia nacional enfrenta o desafio de manter o equilíbrio entre os custos de produção e o consumo interno.

