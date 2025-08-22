Tereza Cristina assume protagonismo na CPMI do INSS

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) destacou-se na instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, criada para investigar um esquema bilionário de fraudes que prejudicou aposentados e pensionistas em todo o país. Representando Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina presidiu a sessão inicial da comissão, realizada em 20 de agosto, conduzindo a eleição da mesa diretora que escolheu o senador Carlos Viana (Podemos-MG) como presidente e o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) como relator.

Em sua fala, a senadora afirmou o compromisso com a transparência e a busca por justiça para os milhões de beneficiários lesados. “Vamos descobrir os responsáveis por esse roubo e cobrar justiça pelos aposentados que foram prejudicados”, declarou.

Além do papel na CPMI do INSS, Tereza Cristina já é reconhecida por sua atuação nas comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Assuntos Econômicos, reforçando o protagonismo de Mato Grosso do Sul no cenário político nacional. A CPMI terá mandato inicial de seis meses, prorrogável, para aprofundar investigações sobre fraudes estimadas em mais de R$ 6 bilhões.