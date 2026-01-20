quarta-feira, 21/01/2026

Temporada de ciclismo em MS começa com GP Mega 94

Calendário estadual de 2026 terá provas em todas as regiões do Estado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A temporada 2026 do ciclismo em Mato Grosso do Sul começa em fevereiro com o GP Mega Speed e promete movimentar atletas de ponta até dezembro, reunindo competições de mountain bike nas modalidades XCM, XCO e maratona, além de provas de estrada com campeonatos estaduais de meio-fundo, contrarrelógio e resistência. Cidades como Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim, Naviraí e Bonito serão sedes, reforçando o caráter descentralizado do calendário.

Fevereiro terá também o 2º Marathon Jateí e o Mundo Novo Ride, enquanto março traz Pantanal Extremo e Marathon Texas, atraindo atletas de outros estados. Abril e maio reservam etapas técnicas como Campeonato Estadual de Meio Fundo Speed, GP do Trabalhador e Gran Fondo Campo Grande x Sidrolândia. O segundo semestre concentra campeonatos de crono, Marathon Sete Quedas, XCO Copasul e a final da Copa Centro-Sul.

Novembro encerra títulos de resistência e XCM e dezembro fecha a temporada com a última etapa do Circuito AZ em Bonito, consolidando presença regional e diversidade de modalidades. O GP Mega Speed volta a abrir a temporada com provas de destaque, reunindo atletas de ponta desde o início e estimulando novos talentos a percorrerem todo o Estado, do Pantanal ao interior.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Brasil paga R$ 2,2 bilhões a organismos internacionais em 2025

Milton - 0
Em 2025, o Brasil destinou R$ 2,2 bilhões para quitar contribuições a organismos internacionais, incluindo integralizações e recomposições de cotas em bancos de desenvolvimento...
Leia mais

Caarapó recebe pacote de obras para modernizar escolas e levar ensino de qualidade aos estudantes

Milton - 0
Ambiente moderno e adequado para transformar a vida dos estudantes. O município de Caarapó ganhou nesta quinta-feira (15) um pacote de obras que contou...
Leia mais

Casal é preso com motos furtadas e munições na Vila Nhanhá

Milton - 0
Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (14), na Vila Nhanhá, acusado de porte ilegal de munição e...
Leia mais

Preparação para a Copa União Master de Basquetebol 2026

Milton - 0
A bola vai subir novamente para a 5ª edição da Copa União Master, organizada pelo Deportivo América, competição que cresce a cada ano em...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia