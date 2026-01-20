Temporada de ciclismo em MS começa com GP Mega 94

A temporada 2026 do ciclismo em Mato Grosso do Sul começa em fevereiro com o GP Mega Speed e promete movimentar atletas de ponta até dezembro, reunindo competições de mountain bike nas modalidades XCM, XCO e maratona, além de provas de estrada com campeonatos estaduais de meio-fundo, contrarrelógio e resistência. Cidades como Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim, Naviraí e Bonito serão sedes, reforçando o caráter descentralizado do calendário.

Fevereiro terá também o 2º Marathon Jateí e o Mundo Novo Ride, enquanto março traz Pantanal Extremo e Marathon Texas, atraindo atletas de outros estados. Abril e maio reservam etapas técnicas como Campeonato Estadual de Meio Fundo Speed, GP do Trabalhador e Gran Fondo Campo Grande x Sidrolândia. O segundo semestre concentra campeonatos de crono, Marathon Sete Quedas, XCO Copasul e a final da Copa Centro-Sul.

Novembro encerra títulos de resistência e XCM e dezembro fecha a temporada com a última etapa do Circuito AZ em Bonito, consolidando presença regional e diversidade de modalidades. O GP Mega Speed volta a abrir a temporada com provas de destaque, reunindo atletas de ponta desde o início e estimulando novos talentos a percorrerem todo o Estado, do Pantanal ao interior.