Tecnologia nas escolas: Lia Nogueira entrega 130 notebooks em Deodápolis

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) realizou, nesta sexta-feira (23), a entrega de mais de 130 notebooks para a rede municipal de ensino de Deodápolis. Os equipamentos, adquiridos com uma emenda parlamentar de R$ 100 mil destinada em 2024, visam modernizar as escolas e auxiliar os professores em suas atividades diárias. A ação contou com a participação do prefeito Jean Gomes (PSDB), da vereadora Fernanda Cazuza (PSD) e do secretário municipal de Educação, Antônio Carlos.

Durante o evento, Lia Nogueira ressaltou a importância da tecnologia no ambiente escolar, afirmando que a informatização cria mais oportunidades para os alunos e valoriza o trabalho dos docentes. Os notebooks serão usados para a preparação de aulas, elaboração de planos e como suporte em sala, tornando o ensino mais conectado e atual.

Este investimento é parte de uma série de recursos destinados pela deputada ao município, que em 2023 recebeu R$ 50 mil e terá, em 2025, um novo repasse de R$ 200 mil. Lia destacou que as emendas são fruto de diálogo com a administração local e têm impacto direto na rotina escolar.

Professores e servidores celebraram a entrega, vendo nos equipamentos uma ferramenta essencial para aprimorar o ensino e atender às demandas do presente.