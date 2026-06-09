Tecnologia e agro unem Campo Grande e Nova Zelândia  

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) recebeu nesta segunda-feira (8) uma delegação do Consulado da Nova Zelândia e representantes de empresas neozelandesas especializadas em tecnologia para a pecuária. A visita institucional integra uma missão comercial organizada pela New Zealand Trade and Enterprise (NZTE), agência do governo neozelandês responsável pela promoção de comércio e investimentos internacionais.

Representando a Semades, a secretária-adjunta Vera Bacchi, e técnicos da pasta receberam os integrantes da missão, que permanecerão em Campo Grande até o dia 10 de junho cumprindo uma série de agendas voltadas ao fortalecimento das relações comerciais, à troca de experiências e à apresentação de soluções tecnológicas para o setor agropecuário.

Durante a reunião, o chefe da Assessoria Técnica da Semades, Oto Cândido, apresentou ações e projetos que posicionam Campo Grande como um ambiente favorável aos negócios e à inovação, com destaque para a Rota Bioceânica, a força da cadeia produtiva da pecuária de corte e os mecanismos de incentivo. Bem como, os dados do agronegócio de Campo Grande disponibilizados através do Observatório Econômico.

As tratativas também abordaram possibilidades de cooperação internacional e novas oportunidades de investimentos para a Capital.

Ao destacar a importância da visita para o fortalecimento das relações institucionais e econômicas, a secretária-adjunta da Semades, Vera Bacchi, ressaltou o potencial de Campo Grande para ampliar parcerias internacionais “Receber a delegação da Nova Zelândia em Campo Grande é uma oportunidade de estreitar laços e apresentar o ambiente favorável que temos para investimentos, inovação e desenvolvimento sustentável. Durante o encontro, pudemos compartilhar informações sobre projetos estratégicos para a nossa região; A troca de experiências e tecnologias é fundamental para impulsionar novos negócios, gerar oportunidades e fortalecer a posição de Campo Grande como um polo de desenvolvimento conectado aos mercados internacionais. O município está de portas abertas para construir parcerias que contribuam para o crescimento econômico e sustentável da nossa cidade”.

A delegação é acompanhada pelo Cônsul-Geral da Nova Zelândia, Stephen Blair, que destacou as possibilidades de colaboração identificadas durante a agenda na Capital sul-mato-grossense “É um prazer vir ao Mato Grosso do Sul pela primeira vez. Estou impressionado com as iniciativas que a Prefeitura nos apresentou hoje. Ficou claro que temos muitas oportunidades de colaboração nas áreas de produtividade, gestão pecuária, sustentabilidade e rastreabilidade com tecnologias neozelandesas como as da Gallagher e a Abacus Bio”.

A missão comercial reúne empresas especializadas em soluções para a pecuária de corte, com foco em eficiência produtiva, manejo de pastagens, gestão de rebanhos e tecnologias voltadas à sustentabilidade da atividade. A programação em Campo Grande, coordenada pela Gerência de Integração e Parcerias, inclui reuniões com órgãos públicos, entidades representativas do setor produtivo, instituições de pesquisa e visitas técnicas, ampliando as oportunidades de negócios e de transferência de tecnologia entre Brasil e Nova Zelândia.

A recepção visa fomentar as oportunidades internacionais ao empresariado local, especialmente do agronegócio, e também apresentar as potencialidades de Campo Grande aos visitantes da Oceania. A iniciativa busca identificar oportunidades concretas de parceria comercial e intercâmbio tecnológico entre os dois países, especialmente em setores estratégicos ligados ao agronegócio e ao desenvolvimento sustentável.