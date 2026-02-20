Técnico mais jovem do Brasil estreia com vitória

O Carlos Renaux começou com vitória no Quadrangular do Rebaixamento do Campeonato Catarinense, superando o Joinville por 2 a 1. Com apenas 25 anos, André Horta se tornou o treinador mais jovem em atividade no país e conduziu a virada com gol nos acréscimos de Welves. Formado em Educação Física, com passagens por estágios no São Paulo e categorias de base do União São João, Horta assumiu o time após saídas de Diego Corrêa e do analista Gabriel Silveira.

O jovem técnico lembrou da “profecia” do pai sobre a ascensão rápida e destacou a importância da proximidade com jogadores mais experientes e jovens. Inspirado por Klopp, Abel Ferreira e Fernando Diniz, Horta diz que seu estilo depende das características do elenco. Com o resultado, o Carlos Renaux mantém chances de permanecer na primeira divisão. O próximo confronto será contra o Marcílio Dias, quinta-feira, na Arena Simon, em Brusque.