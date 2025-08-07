Técnico do Chelsea elogia Estêvão e promete cuidado na adaptação do ex-Palmeiras

O técnico Enzo Maresca demonstrou entusiasmo com a chegada do jovem Estêvão ao Chelsea, mas destacou que o atacante de 18 anos passará por um processo gradual de adaptação ao futebol europeu. Contratado junto ao Palmeiras, o jogador já treina com o elenco principal, mas será preservado nas primeiras semanas da temporada.”Eu o conheci nos Estados Unidos quando jogamos com o Palmeiras. Ele é um jogador fantástico. É muito jovem, um menino alegre e está sempre rindo, típico de um brasileiro, e queremos mantê-lo feliz”, afirmou Maresca, que comandará o Chelsea em sua primeira temporada à frente do time londrino.

Adaptação gradual

O treinador deixou claro que, apesar do talento evidente de Estêvão, a prioridade será garantir que o garoto se adapte bem à nova realidade. “Com ele, precisamos prestar um pouco mais de atenção do que com os outros contratados, porque ele é de outra parte do mundo e também é muito jovem. Então, precisamos prestar atenção, não pressioná-lo, dar-lhe alegria e tempo”, explicou.

Segundo Maresca, o objetivo é proteger o jogador neste início, evitando expectativas exageradas ou exposição precoce. “Ele precisa se adaptar e espero que possamos lhe dar minutos para deixá-lo ainda mais feliz. Mas, com certeza, é um jogador talentoso”, reforçou o técnico.

Versatilidade no ataque

A empolgação do treinador também se estende à versatilidade de Estêvão em campo. Maresca acredita que o brasileiro tem capacidade para atuar em todas as posições do setor ofensivo, inclusive sendo comparado a um dos principais nomes do elenco: Cole Palmer.

“Para mim, ele é como o Cole Palmer em termos de posicionamento. Pode jogar por fora, por dentro… Nas cinco posições de ataque, para mim, Estêvão pode jogar em qualquer lugar”, afirmou o técnico, que vê no jovem um potencial similar ao do camisa 20, destaque da conquista do Mundial de Clubes pelo Chelsea sobre o Paris Saint-Germain.

Estreia à vista

Estêvão vem se destacando nos treinamentos e pode fazer sua estreia oficial pelo Chelsea nos amistosos programados para este fim de semana em Stamford Bridge. O clube enfrenta o Bayer Leverkusen e o Milan, e existe a possibilidade de que o ex-Palmeiras atue por alguns minutos.

Apesar da expectativa dos torcedores, o Chelsea tem sido cuidadoso com o processo de transição de jovens talentos que chegam de outros mercados. A ideia é que Estêvão tenha espaço gradualmente, sem pressões imediatas, para ganhar ritmo, entrosamento e confiança dentro de campo.

O jogador optou por manter o número 41, mesmo número que utilizava no Palmeiras, e chega à Europa com status de joia. No clube paulista, Estêvão se destacou por sua técnica refinada, dribles curtos e boa leitura de jogo, características que chamaram atenção do Chelsea ainda em 2023.

Investimento de peso

A contratação de Estêvão foi uma das mais caras da história recente do futebol brasileiro. O Chelsea fechou a compra do atleta por valores que, com bônus e metas, podem ultrapassar os 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 350 milhões na cotação atual). A operação é parte do projeto do clube inglês de investir em jovens promessas com potencial de se tornarem estrelas globais.

Além de Estêvão, o Chelsea já conta em seu elenco com nomes como Andrey Santos (emprestado ao Strasbourg), Ângelo Gabriel e Deivid Washington, todos revelados no futebol brasileiro. A política do clube tem sido atrair jovens talentos e prepará-los para o alto nível do futebol europeu.

Cultura brasileira no elenco

A chegada de Estêvão reforça a presença brasileira em Stamford Bridge. Ao longo dos últimos anos, o Chelsea se consolidou como um dos clubes ingleses com maior histórico de brasileiros, com nomes como Willian, Oscar, David Luiz, Ramires e Thiago Silva, este último ainda no elenco até a última temporada.

A integração cultural também deve ser facilitada por esse histórico e pela estrutura montada pelo Chelsea para receber atletas sul-americanos. Com a blindagem proposta por Maresca, o clube espera repetir o sucesso que teve no passado com jovens brasileiros, agora com Estêvão como protagonista em potencial.

Futuro promissor

Ainda que esteja no início de sua trajetória europeia, Estêvão já demonstra maturidade e disposição para aprender. Com o respaldo do treinador e um ambiente controlado, o atacante poderá dar os primeiros passos no futebol inglês com menos pressão e mais tempo para evoluir.

A expectativa do clube e da torcida é grande, mas o plano do Chelsea é claro: fazer com que Estêvão cresça como atleta e pessoa, mantendo sua alegria em campo — algo que, para Maresca, é um traço essencial no estilo do jovem brasileiro.