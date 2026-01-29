quinta-feira, 29/01/2026

Técnico Carlos Moraes analisa derrota para o Operário

Treinador destaca pontos positivos, reconhece desfalques e projeta recuperação na próxima partida

Milton
Publicado por Milton
Foto: EsporteMS

O técnico Carlos Moraes avaliou a derrota de sua equipe para o Operário, reconhecendo a força do adversário e o impacto de desfalques importantes, incluindo a perda de um zagueiro durante a partida, que obrigou ajustes táticos. Segundo o treinador, o time se comportou bem, mantendo intensidade e volume de jogo, e apesar do resultado negativo, há aspectos positivos a serem aprimorados.

Moraes destacou que o início da competição ainda permite evolução, e já projeta a próxima partida em casa, buscando uma vitória que mantenha o time competitivo na tabela. Ele comentou sobre a chegada de novos reforços e o retorno de jogadores lesionados, reforçando o trabalho diário com o elenco. O treinador enfatizou a importância de aprender com os erros, manter a motivação e valorizar o desempenho coletivo. Apesar da derrota, Moraes elogiou a performance do Operário e ressaltou a necessidade de mobilizar a equipe para superar os desafios do campeonato.

A estratégia seguirá ajustando posições e aproveitando contratações, com foco na recuperação imediata. O técnico mostrou confiança na reação do time, destacando que a sequência de jogos será decisiva para consolidar pontos em casa. A mensagem principal é que o time precisa reagir rapidamente e transformar aprendizado em resultados concretos já no próximo confronto.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Peru habilita primeiras plantas do Brasil para farinhas e hemoderivados

Milton - 0
O Serviço Nacional de Sanidade Agrária do Peru (Senasa) oficializou recentemente a habilitação das primeiras unidades brasileiras aptas a exportar farinha de carne e...
Leia mais

SES investe R$ 55,6 milhões na modernização hospitalar em MS

Milton - 0
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) iniciou a entrega de equipamentos de alta tecnologia em diversos hospitais de Mato Grosso do Sul, com...
Leia mais

Guarda Civil Metropolitana reforça segurança durante o Carnaval 2026

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande desenvolveu um planejamento estratégico de segurança pública para o Carnaval 2026, com 300 agentes da Guarda Civil Metropolitana, atuando...
Leia mais

ITAPORÃ: Novo equipamento transforma a manutenção dos espaços públicos do município

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Itaporã segue avançando na modernização dos serviços públicos e no cuidado com os espaços urbanos. Por meio da Gerência de Serviços Públicos, o município...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia