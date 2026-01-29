Técnico Carlos Moraes analisa derrota para o Operário

O técnico Carlos Moraes avaliou a derrota de sua equipe para o Operário, reconhecendo a força do adversário e o impacto de desfalques importantes, incluindo a perda de um zagueiro durante a partida, que obrigou ajustes táticos. Segundo o treinador, o time se comportou bem, mantendo intensidade e volume de jogo, e apesar do resultado negativo, há aspectos positivos a serem aprimorados.

Moraes destacou que o início da competição ainda permite evolução, e já projeta a próxima partida em casa, buscando uma vitória que mantenha o time competitivo na tabela. Ele comentou sobre a chegada de novos reforços e o retorno de jogadores lesionados, reforçando o trabalho diário com o elenco. O treinador enfatizou a importância de aprender com os erros, manter a motivação e valorizar o desempenho coletivo. Apesar da derrota, Moraes elogiou a performance do Operário e ressaltou a necessidade de mobilizar a equipe para superar os desafios do campeonato.

A estratégia seguirá ajustando posições e aproveitando contratações, com foco na recuperação imediata. O técnico mostrou confiança na reação do time, destacando que a sequência de jogos será decisiva para consolidar pontos em casa. A mensagem principal é que o time precisa reagir rapidamente e transformar aprendizado em resultados concretos já no próximo confronto.