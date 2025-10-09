TCE-MS fecha ciclo de 2025 com avanços nas políticas da Primeira Infância

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) promoveu a última reunião do Comitê Ampliado da Primeira Infância, encerrando o ciclo de 2025 com a apresentação de resultados significativos. A pauta incluiu auditorias operacionais, retrospectiva das ações realizadas e definição de metas para o próximo ano.

Durante o encontro, foram compartilhados os resultados de auditorias integradas sobre a violência contra a criança e a avaliação dos programas federais Saúde da Família e Criança Feliz. As análises destacaram pontos de atenção e forneceram subsídios para o aprimoramento das políticas públicas.

O Comitê Ampliado evidenciou os avanços obtidos em 2025, como a consolidação de uma rede institucional mais forte e a maior integração entre Estado e municípios. O trabalho em conjunto foi apontado como essencial para alcançar resultados mais consistentes.

Para 2026, a proposta é ampliar a disseminação de boas práticas, fortalecer os comitês municipais e oferecer apoio técnico para a execução dos planos locais. A capacitação continuada dos agentes envolvidos também será prioridade.

Autoridades como o conselheiro Célio Lima e a defensora pública Débora Paulino enfatizaram a importância do trabalho interinstitucional e o reconhecimento nacional que Mato Grosso do Sul tem conquistado na área.

O representante da Assomasul reforçou o objetivo de que 100% dos municípios tenham planos da primeira infância até o final do ano. A integração com a Escoex será estratégica nesse processo.

A reunião marca um novo ciclo de compromisso com as futuras gerações, com foco na implementação efetiva de políticas públicas que promovam o desenvolvimento integral das crianças sul-mato-grossenses.