quinta-feira, 19/03/2026

Tabosa volta a ofender servidores e gera revolta em Campo Grande

Ofensas repetidas aumentam tensão entre gestão e servidores

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Categoria denuncia desrespeito e cobra providências

O presidente do IMPCG, Marcos Tabosa, voltou a provocar indignação ao chamar servidores de “idiotas” e “tansos” em áudios recentes. As declarações teriam ocorrido após discordâncias envolvendo a negociação do Bolsa de Alimentação, gerando forte reação entre os profissionais afetados.

Nos áudios, Tabosa atribui a um grupo de servidores a responsabilidade por prejuízos administrativos e critica a atuação de representantes da categoria. Ele também questiona a legitimidade de membros ligados ao sindicato, afirmando que não representariam os trabalhadores.

Servidores ouvidos sob anonimato relataram sentimento de desrespeito e medo de represálias, afirmando que episódios semelhantes são recorrentes e seguem sem resposta efetiva das autoridades. A categoria aponta que as falas são incompatíveis com o cargo público e afetam o ambiente de trabalho.

Casos anteriores já haviam motivado uma carta aberta no início do ano, na qual trabalhadores classificaram as declarações como ofensivas e contrárias ao decoro esperado. Até o momento, a prefeitura de Campo Grande e o IMPCG não se manifestaram oficialmente sobre o caso.

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