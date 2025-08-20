quinta-feira, 21/08/2025

Tabela das “semis” é divulgada e entidade se posiciona contra injúria racial

Federação confirma datas e horários dos jogos decisivos do Estadual Sub-15 e emite nota oficial após denúncia de racismo nas quartas de final.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Acs

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou nesta segunda-feira (18) a tabela detalhada das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15. Dourados AC, Corumbaense FC, Instituto Aefa e Náutico FC seguem na disputa por uma vaga inédita na Copa do Brasil da categoria.

Os confrontos de ida ocorrem neste sábado (23), no Estádio da Leda, em Dourados. DAC enfrenta o Corumbaense às 8h, e às 15h o Instituto Aefa encara o Náutico. A volta será no dia 6 de setembro: às 9h, Náutico e Aefa jogam no Jacques da Luz, em Campo Grande, e às 15h, Corumbaense e DAC duelam no Arthur Marinho.

A FFMS também publicou uma nota de repúdio após o árbitro Francis Bandeira relatar injúria racial durante as quartas. A entidade reforçou que “racismo é crime” e informou que levará o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS).

CATEGORIAS:
ESPORTE

