Tabela das “semis” é divulgada e entidade se posiciona contra injúria racial

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou nesta segunda-feira (18) a tabela detalhada das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15. Dourados AC, Corumbaense FC, Instituto Aefa e Náutico FC seguem na disputa por uma vaga inédita na Copa do Brasil da categoria.
Os confrontos de ida ocorrem neste sábado (23), no Estádio da Leda, em Dourados. DAC enfrenta o Corumbaense às 8h, e às 15h o Instituto Aefa encara o Náutico. A volta será no dia 6 de setembro: às 9h, Náutico e Aefa jogam no Jacques da Luz, em Campo Grande, e às 15h, Corumbaense e DAC duelam no Arthur Marinho.
A FFMS também publicou uma nota de repúdio após o árbitro Francis Bandeira relatar injúria racial durante as quartas. A entidade reforçou que “racismo é crime” e informou que levará o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS).