Sul-Mato-Grossense feminino movimenta rodada decisiva neste sábado

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol feminino realiza neste sábado (8) a 5ª rodada, encerrando o primeiro turno da competição. Dois jogos movimentam a tarde: Cefac/Esquerdinha enfrenta o Taveirópolis no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande, enquanto o Brejão recebe o Pantanal no Estádio Mauro Resstel, em Nioaque.

O Pantanal segue na liderança com nove pontos, seguido pelo Corumbaense com seis. Cefac e Taveirópolis somam três pontos cada, enquanto o Brejão ainda busca sua primeira vitória. A rodada será fundamental para a definição da tabela e promete fortes emoções para as torcidas locais.

Fale com o ge MS! Quer sugerir uma pauta ou enviar fotos e vídeos do seu time do coração? Entre em contato pelo WhatsApp: (67) 99933-5358 e participe do portal sul-mato-grossense.