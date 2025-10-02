“Sua Boca Mente”: Zé Felipe e Ana Castela lançam versão romântica de clássico de Shania Twain

O aguardado feat entre Zé Felipe e Ana Castela já tem data marcada. A dupla lança nesta quinta-feira (2), às 21h, a faixa “Sua Boca Mente”, versão em português do clássico “You’re Still The One”, da estrela country Shania Twain. A canção une sertanejo, pop e country em uma mistura envolvente e chega acompanhada de videoclipe cinematográfico no canal do cantor no YouTube, nesta sexta-feira (3), às 12h.
Gravado em Goiânia (GO), o clipe aposta em uma estética rural moderna e romântica, com cenas carregadas de emoção que destacam a química entre os artistas e suas raízes sertanejas.
“Fazer essa música com a Ana foi massa demais. Conseguimos misturar nossos estilos e trazer algo romântico e envolvente. O clipe tá incrível e cheio de sentimento”, disse Zé Felipe.
Ana Castela também comemorou a parceria: “Sempre fui fã da Shania, e quando surgiu a oportunidade de fazer essa versão, aceitei na hora. A música ficou linda e romântica, e o clipe também está emocionante.”
Zé Felipe é hoje um dos maiores nomes da música brasileira, com mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 31 milhões de seguidores no Instagram. Já Ana Castela segue no topo das paradas com seu estilo único, consolidando-se como uma das vozes mais populares do sertanejo atual.