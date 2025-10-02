sexta-feira, 3/10/2025

“Sua Boca Mente”: Zé Felipe e Ana Castela lançam versão romântica de clássico de Shania Twain

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

O aguardado feat entre Zé Felipe e Ana Castela já tem data marcada. A dupla lança nesta quinta-feira (2), às 21h, a faixa “Sua Boca Mente”, versão em português do clássico “You’re Still The One”, da estrela country Shania Twain. A canção une sertanejo, pop e country em uma mistura envolvente e chega acompanhada de videoclipe cinematográfico no canal do cantor no YouTube, nesta sexta-feira (3), às 12h.

Gravado em Goiânia (GO), o clipe aposta em uma estética rural moderna e romântica, com cenas carregadas de emoção que destacam a química entre os artistas e suas raízes sertanejas.

“Fazer essa música com a Ana foi massa demais. Conseguimos misturar nossos estilos e trazer algo romântico e envolvente. O clipe tá incrível e cheio de sentimento”, disse Zé Felipe.

Ana Castela também comemorou a parceria: “Sempre fui fã da Shania, e quando surgiu a oportunidade de fazer essa versão, aceitei na hora. A música ficou linda e romântica, e o clipe também está emocionante.”

Zé Felipe é hoje um dos maiores nomes da música brasileira, com mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 31 milhões de seguidores no Instagram. Já Ana Castela segue no topo das paradas com seu estilo único, consolidando-se como uma das vozes mais populares do sertanejo atual.

CATEGORIAS:
ENTRETENIMENTODESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Contratos suspeitos levam Gaeco a empresas de informática na Capital

Milton - 0
O Gaeco deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira (1º), em Campo Grande. A ação tem como foco a investigação de contratos firmados por...
Leia mais

Casos de intoxicação por metanol devem crescer, alerta ministro da Saúde

Milton - 0
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta quarta-feira (1º) que o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol deve aumentar nos próximos...
Leia mais

Formação que transforma vidas: Grupo finaliza curso de costura e já tem oportunidades de emprego

ANELISE PEREIRA - 0
Nesta semana o auditório do CRAS Vida Nova, em Campo Grande, foi palco de emoção e esperança. Cinquenta e três mulheres e homens concluíram...
Leia mais

VÍDEO: Selfie Mortal: Alpinista cai e morre no Pico Nama, na China

Milton - 0
Um homem perdeu a vida ao cair de cerca de 200 metros no Pico Nama, em Sichuan, China, enquanto tentava tirar uma selfie. O...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia