STJ mantém Chadid afastado do TCE-MS por mais um ano

O Ministro Francisco Falcão, do STJ, prorrogou por mais um ano o afastamento do conselheiro Ronaldo Chadid do TCE-MS. Réu por lavagem de dinheiro, Chadid está fora do cargo desde dezembro de 2022 e segue monitorado por tornozeleira eletrônica.

A decisão, publicada nesta quarta-feira (13), atende a pedido do MPF e sustenta que o retorno do conselheiro comprometeria a imagem e a credibilidade da Corte. “Persistem os motivos para manter as cautelares”, afirmou Falcão.

Além de Chadid, outros dois conselheiros Waldir Neves Barbosa e Iran Coelho das Neves também foram afastados no âmbito da Operação Terceirização de Ouro. Em agosto, o STJ tornou Chadid e sua assessora réus. Ele ainda tentou, sem sucesso, reaver seu salário de R$ 98 mil, alegando “dificuldades diárias”.