quarta-feira, 13/08/2025

STJ mantém Chadid afastado do TCE-MS por mais um ano

Ministro destacou gravidade das acusações de corrupção e risco à imagem do Tribunal de Contas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

O Ministro Francisco Falcão, do STJ, prorrogou por mais um ano o afastamento do conselheiro Ronaldo Chadid do TCE-MS. Réu por lavagem de dinheiro, Chadid está fora do cargo desde dezembro de 2022 e segue monitorado por tornozeleira eletrônica.

A decisão, publicada nesta quarta-feira (13), atende a pedido do MPF e sustenta que o retorno do conselheiro comprometeria a imagem e a credibilidade da Corte. “Persistem os motivos para manter as cautelares”, afirmou Falcão.

Além de Chadid, outros dois conselheiros Waldir Neves Barbosa e Iran Coelho das Neves também foram afastados no âmbito da Operação Terceirização de Ouro. Em agosto, o STJ tornou Chadid e sua assessora réus. Ele ainda tentou, sem sucesso, reaver seu salário de R$ 98 mil, alegando “dificuldades diárias”.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

CORUMBÁ: Capacitação em finanças públicas reforça atendimento ao cidadão corumbaense

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal, administração do Prefeito Dr. Gabriel de Oliveira, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração, e da iniciativa da...
Leia mais

Azul encerra voos em 14 cidades e corta 53 rotas no Brasil

Milton - 0
A Azul Linhas Aéreas confirmou o encerramento de operações em 14 cidades brasileiras e o corte de 53 rotas de baixa rentabilidade. A medida...
Leia mais

Governo vai comprar 20 mil toneladas de arroz no Centro-Oeste

Milton - 0
A Conab anunciou a compra de até 20 mil toneladas de arroz de produtores da região Centro-Oeste. A operação será realizada por meio do...
Leia mais

Flamengo goleia e avança na Copa do Brasil Feminina

Milton - 0
O Flamengo não tomou conhecimento do Operário-MS e venceu por 6 a 0, nesta quinta-feira (6), no estádio Luso Brasileiro, pela terceira fase da...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia