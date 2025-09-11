quinta-feira, 11/09/2025

STF forma maioria e condena Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Ministra Cármen Lúcia forma maioria no STF e destaca “prova cabal” contra Bolsonaro e aliados na trama golpista.

FOTO: STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta quinta-feira (11) maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados por tentativa de golpe de Estado. O voto decisivo foi dado pela ministra Cármen Lúcia, que acompanhou o relator Alexandre de Moraes e os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, consolidando o placar de 4 a 1. O ministro Luiz Fux foi o único a votar pela absolvição de Bolsonaro.

Em seu voto, Cármen Lúcia afirmou haver “prova cabal” da participação de Bolsonaro em uma empreitada criminosa para abalar o Estado Democrático de Direito. Segundo ela, o ex-presidente liderou um grupo que atacou sistematicamente as instituições e tentou impedir a alternância legítima de poder após as eleições de 2022.

A ministra também destacou que os atos de 8 de janeiro de 2023 não foram espontâneos, mas resultado de um plano orquestrado. A condenação se baseia na Lei 14.197/21, que define os crimes contra a democracia — sancionada pelo próprio Bolsonaro e seus ex-ministros.

Com a condenação, Bolsonaro poderá cumprir pena em regime fechado, já que os crimes somam mais de 8 anos. A dosimetria das penas será definida ao final do julgamento. Juristas apontam que, se não houver manobras protelatórias, a execução da pena poderá ocorrer ainda em 2025, embora a idade e a saúde do ex-presidente possam abrir caminho para prisão domiciliar.

A decisão tem forte impacto político e jurídico, marcando a primeira vez que um ex-presidente da República é condenado por tentativa de golpe. A reportagem seguirá acompanhando os próximos desdobramentos no STF, as reações no Congresso e nas ruas, e os efeitos dessa condenação na corrida eleitoral de 2026.

