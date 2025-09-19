SONORA: Prefeitura entrega títulos de regularização fundiária e realiza sorteio do IPTU 2025

A Prefeitura Municipal de Sonora realizou na manhã desta sexta-feira, 05 de setembro, um importante evento que marcou a entrega de 62 títulos de regularização fundiária a diversas famílias sonorenses e também o aguardado sorteio do IPTU 2025.

O sorteio distribuiu 22 prêmios, totalizando mais de R$ 20 mil, como forma de reconhecimento aos contribuintes que mantiveram seus tributos em dia e colaboram para o desenvolvimento da cidade. A cerimônia contou ainda com a presença da Câmara de Vereadores, que prestigiou esse momento de conquistas para a comunidade.

Ganhadores do IPTU 2025

Rosa Maria Magalhães – Bicicleta aro 26

Sérgio Pereira Filho – TV 50 polegadas

Marly Barbosa da Silva – Máquina de lavar 13kg

Nilce Fronio F. da Silva – Geladeira

Márcio Saraiva – Panela de pressão elétrica

José Alves de Oliveira – Panela de arroz

Luiz Carlos Rosa – Ventilador

José Benício Filho – Ventilador

Rita de Cássia P. Amaral – Liquidificador

Creivon Florentino da Silva – Liquidificador

Amaury Barbosa dos Santos – Espremedor de frutas

Xenia Faria Mateus – Espremedor de frutas

Joelita Nascimento Bezerra – Batedeira

Paulo Moreira – Air Fryer

Darcy de Olanda Cavalcante – Forno elétrico

Orlando Nogueira – Micro-ondas

Ismar Ribeiro de Passos – Parafusadeira/Furadeira

José Raimundo P. Reis – Fogão

Gilmar Ramos da Silva – Jogo de jantar

Augusto Roberto Bispo dos Santos – Bicicleta aro 26

Iraci Geneiso Mamoré – Bicicleta elétrica

Gildacir da Mata – Batedeira

A Prefeitura parabeniza todos os ganhadores e reforça seu compromisso em garantir que cada contribuição feita pelos cidadãos retorne em obras, serviços e políticas públicas que promovam qualidade de vida para toda a população.