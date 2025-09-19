sexta-feira, 19/09/2025

SONORA: Prefeitura entrega títulos de regularização fundiária e realiza sorteio do IPTU 2025

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura Municipal de Sonora realizou na manhã desta sexta-feira, 05 de setembro, um importante evento que marcou a entrega de 62 títulos de regularização fundiária a diversas famílias sonorenses e também o aguardado sorteio do IPTU 2025.

O sorteio distribuiu 22 prêmios, totalizando mais de R$ 20 mil, como forma de reconhecimento aos contribuintes que mantiveram seus tributos em dia e colaboram para o desenvolvimento da cidade. A cerimônia contou ainda com a presença da Câmara de Vereadores, que prestigiou esse momento de conquistas para a comunidade.

Ganhadores do IPTU 2025

  • Rosa Maria Magalhães – Bicicleta aro 26
  • Sérgio Pereira Filho – TV 50 polegadas
  • Marly Barbosa da Silva – Máquina de lavar 13kg
  • Nilce Fronio F. da Silva – Geladeira
  • Márcio Saraiva – Panela de pressão elétrica
  • José Alves de Oliveira – Panela de arroz
  • Luiz Carlos Rosa – Ventilador
  • José Benício Filho – Ventilador
  • Rita de Cássia P. Amaral – Liquidificador
  • Creivon Florentino da Silva – Liquidificador
  • Amaury Barbosa dos Santos – Espremedor de frutas
  • Xenia Faria Mateus – Espremedor de frutas
  • Joelita Nascimento Bezerra – Batedeira
  • Paulo Moreira – Air Fryer
  • Darcy de Olanda Cavalcante – Forno elétrico
  • Orlando Nogueira – Micro-ondas
  • Ismar Ribeiro de Passos – Parafusadeira/Furadeira
  • José Raimundo P. Reis – Fogão
  • Gilmar Ramos da Silva – Jogo de jantar
  • Augusto Roberto Bispo dos Santos – Bicicleta aro 26
  • Iraci Geneiso Mamoré – Bicicleta elétrica
  • Gildacir da Mata – Batedeira

A Prefeitura parabeniza todos os ganhadores e reforça seu compromisso em garantir que cada contribuição feita pelos cidadãos retorne em obras, serviços e políticas públicas que promovam qualidade de vida para toda a população.

CATEGORIAS:
GERAL

