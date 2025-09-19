SONORA: Prefeitura entrega títulos de regularização fundiária e realiza sorteio do IPTU 2025

A Prefeitura Municipal de Sonora realizou na manhã desta sexta-feira, 05 de setembro, um importante evento que marcou a entrega de 62 títulos de regularização fundiária a diversas famílias sonorenses e também o aguardado sorteio do IPTU 2025.
O sorteio distribuiu 22 prêmios, totalizando mais de R$ 20 mil, como forma de reconhecimento aos contribuintes que mantiveram seus tributos em dia e colaboram para o desenvolvimento da cidade. A cerimônia contou ainda com a presença da Câmara de Vereadores, que prestigiou esse momento de conquistas para a comunidade.
Ganhadores do IPTU 2025
- Rosa Maria Magalhães – Bicicleta aro 26
- Sérgio Pereira Filho – TV 50 polegadas
- Marly Barbosa da Silva – Máquina de lavar 13kg
- Nilce Fronio F. da Silva – Geladeira
- Márcio Saraiva – Panela de pressão elétrica
- José Alves de Oliveira – Panela de arroz
- Luiz Carlos Rosa – Ventilador
- José Benício Filho – Ventilador
- Rita de Cássia P. Amaral – Liquidificador
- Creivon Florentino da Silva – Liquidificador
- Amaury Barbosa dos Santos – Espremedor de frutas
- Xenia Faria Mateus – Espremedor de frutas
- Joelita Nascimento Bezerra – Batedeira
- Paulo Moreira – Air Fryer
- Darcy de Olanda Cavalcante – Forno elétrico
- Orlando Nogueira – Micro-ondas
- Ismar Ribeiro de Passos – Parafusadeira/Furadeira
- José Raimundo P. Reis – Fogão
- Gilmar Ramos da Silva – Jogo de jantar
- Augusto Roberto Bispo dos Santos – Bicicleta aro 26
- Iraci Geneiso Mamoré – Bicicleta elétrica
- Gildacir da Mata – Batedeira
A Prefeitura parabeniza todos os ganhadores e reforça seu compromisso em garantir que cada contribuição feita pelos cidadãos retorne em obras, serviços e políticas públicas que promovam qualidade de vida para toda a população.