Solicitação do deputado Jamilson Name desde 2023 é atendida com Wi-Fi na MS-040

O Governo de Mato Grosso do Sul iniciou a instalação de pontos de Wi-Fi gratuito ao longo da rodovia MS-040, uma medida que proporciona mais segurança e conectividade aos motoristas que trafegam pela região. A ação atende a uma das reivindicações apresentadas pelo deputado estadual Jamilson Name (PSDB) em setembro de 2023.

A MS-040, que liga Campo Grande a Brasilândia e passa por Santa Rita do Pardo, é uma das principais vias de acesso para as regiões Sudeste e Sul do Brasil. No entanto, a falta de conectividade sempre foi um problema para motoristas e trabalhadores que dependem dessa rodovia para se locomover. O trecho da via carecia de sinal de celular e internet, além de outros serviços essenciais.

Atento a essas dificuldades, o deputado Jamilson Name apresentou, em 05 de setembro de 2023, uma série de indicações, incluindo a solicitação para a instalação de torres de telefonia e a melhoria na conectividade ao longo da rodovia. A medida tinha como objetivo melhorar a segurança e as condições de tráfego, facilitando o acesso a serviços essenciais em uma área com estrutura limitada.

“Fico muito feliz que o Governo do Estado tenha atendido parte dessa solicitação. A instalação dos pontos de Wi-Fi na MS-040 é um avanço significativo para a região, que há muito tempo carecia de conectividade. Isso vai melhorar a segurança dos motoristas e, ao mesmo tempo, ajudar a desenvolver a região, facilitando o acesso à internet, que é fundamental para comunicação e para o tráfego mais seguro”, comemorou o deputado Jamilson Name.

A instalação dos pontos de Wi-Fi foi realizada por meio de tecnologia via satélite de baixa órbita e energia solar, com a instalação de cinco pontos ao longo dos 244 km da rodovia. Os locais escolhidos para a implementação são nos quilômetros 59, 90, 121, 153 e 189, e atendem a um raio de 500 metros, beneficiando motoristas, caminhoneiros e até mesmo comerciantes locais.

Com a continuidade da implantação dos pontos de internet e outras melhorias solicitadas, a MS-040 se prepara para oferecer mais infraestrutura e segurança aos seus usuários, beneficiando diretamente a população e o desenvolvimento da região.