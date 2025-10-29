Sítio Harmonia: do descanso ao turismo rural

O Sítio Harmonia, localizado no distrito de Rochedinho, em Campo Grande, ganhou uma nova vida com o apoio do Senar/MS e da ATeG Agroturismo. O espaço deixou de ser apenas um cantinho de descanso para se tornar um ponto de turismo rural que encanta visitantes com experiências autênticas.

O proprietário Carlos Caetano, filho de administrador de fazenda, decidiu desacelerar após anos trabalhando na área comercial. Ao perceber o potencial da propriedade, iniciou a produção de queijos de cabra e atraiu visitantes interessados na vida no campo.

Com a orientação do Senar/MS, o sítio passou por planejamento estratégico, estruturação e profissionalização. Hoje, oferece atrações como o Café da Manhã Pantaneiro, a Vivência do Homem Rural e almoços típicos na trempe.

Mais do que comida e paisagem, o diferencial do Sítio Harmonia é a atmosfera de afeto e simplicidade. Cada detalhe, do cheiro do café passado na hora aos objetos de memória, remete à tradição rural e gera conexão com os visitantes.

O projeto mostra que turismo rural pode unir gestão, sonho e propósito coletivo, transformando improviso em experiências significativas e rentáveis.