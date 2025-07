SINPRF/MS visita delegacia da PRF em Corumbá

O presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul (SINPRF/MS), Wanderley Alves dos Santos, e o vice-presidente João Flores Reis realizaram, nesta semana, uma visita institucional à Delegacia da PRF em Corumbá. O objetivo principal foi recepcionar os novos PRFs lotados na unidade, recém-chegados ao município após o último concurso da corporação.

Durante o encontro, os dirigentes sindicais deram as boas-vindas aos colegas que iniciam suas trajetórias profissionais na região de fronteira, destacando os desafios e particularidades da atividade policial em Corumbá, que exige atenção redobrada devido à sua localização estratégica e às características específicas do combate aos crimes transfronteiriços.

Na conversa, Wanderley e João Flores compartilharam experiências e ofereceram dicas práticas sobre a atuação na região, além de alertarem os novos policiais quanto aos cuidados que devem ser tomados no exercício da função, sobretudo no que diz respeito à segurança pessoal e à complexidade das ocorrências na área.

Os representantes do SINPRF/MS também aproveitaram a oportunidade para ressaltar a importância da filiação ao sindicato como forma de fortalecer a representatividade da categoria e garantir apoio jurídico, institucional e social aos filiados. “O sindicato está à disposição para ser parceiro de cada um de vocês nessa nova fase. Sabemos que o início da carreira é desafiador, mas vocês não estão sozinhos. O SINPRF é uma estrutura feita por e para policiais rodoviários federais”, destacou o presidente Wanderley Alves.

A visita reforça o compromisso do SINPRF/MS com a valorização e o acolhimento dos policiais em todas as regiões do estado, especialmente naquelas de maior sensibilidade operacional, como é o caso da fronteira oeste de Mato Grosso do Sul. O sindicato segue atuando para garantir melhores condições de trabalho, segurança e representatividade aos PRFs em todas as unidades.

Na ocasião, também aproveitaram para visitar a dona Odila, dona de um pesqueiro em Corumbá, apoiadora dos PRFs que fazem a fiscalização no trecho.