quarta-feira, 31/12/2025

Síndica é atacada com coleira de cachorro em condomínio

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Uma discussão entre moradoras de um condomínio no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, acabou em agressão na manhã desta segunda-feira (29). A síndica, de 50 anos, foi atingida no braço por uma coleira segurada por uma mulher de 68 anos. O conflito começou quando o cachorro da moradora mais velha urinou nos veículos estacionados. A síndica registrou fotos do animal e repreendeu a dona, iniciando a discussão. Durante o desentendimento, a coleira atingiu o braço da síndica, que não sofreu ferimentos aparentes. Mesmo assim, ela decidiu registrar um boletim de ocorrência.

A vítima informou que pretende representar criminalmente contra a autora. Imagens do incidente serão apresentadas à polícia. O caso gerou repercussão entre os moradores e chamou atenção para conflitos envolvendo animais de estimação.

Autoridades orientam resolver situações similares de forma pacífica.

POLÍCIA

