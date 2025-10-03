SIDROLÂNDIA: Educação em tempo integral transforma vidas de mais de 400 alunos

A Prefeitura de Sidrolândia acredita que a educação é a base da transformação social. Por isso, duas escolas da rede municipal oferecem ensino em tempo integral: a Escola Municipal Natália Moraes de Oliveira e a Escola Municipal Leonida La Rosa Balbuena, no Assentamento Jibóia. Juntas, elas acolhem mais de 400 crianças e adolescentes, que passam o dia aprendendo, se desenvolvendo e descobrindo novos talentos.

Mais que escola, um espaço de oportunidades

Das 7h às 15h, os estudantes do pré, 1º ao 9º ano têm acesso não apenas às disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mas também a uma formação que vai além da sala de aula. Eles participam de oficinas literárias, de raciocínio lógico, empreendedorismo, esporte, vida saudável, educação do campo, formação cidadã e social.

Na prática, a educação em tempo integral é aprender fazendo: os alunos desenvolvem projetos de forma investigativa e criativa, são incentivados a colocar a mão na massa e a se tornarem protagonistas do próprio aprendizado.

As crianças têm a chance de participar de projetos que despertam sonhos e fortalecem valores. O judô ensina disciplina e respeito; o balé, sensibilidade e arte; a agroecologia, consciência ambiental e valorização do campo; enquanto o violão, futsal e handebol desenvolvem talento, cooperação e espírito de equipe.

Com dedicação, a Prefeitura segue fortalecendo a rede municipal de ensino e garantindo que cada estudante tenha a oportunidade de trilhar um caminho cheio de conhecimento, cidadania e futuro.