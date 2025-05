SIDROLÂNDIA: Coral Municipal emociona fiéis com apresentação especial em alusão à Semana Santa

Em alusão à Semana Santa, o Coral Municipal realizou uma apresentação emocionante na Paróquia Nossa Senhora da Abadia, na noite do último domingo (04/05), logo após a Santa Missa.

Recebido com carinho pelo Frei e pelos fiéis, o grupo encantou a comunidade com um repertório Sacro que relembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Sob a regência do maestro Dênis Lopes e, atualmente, composto por 15 integrantes, o grupo apresentou canções como: Deus do Impossível, Ressurreição, Cristo Já Vive e Glória e Louvor.

A Prefeitura Municipal, através da Fundação Municipal de Cultura, agradece à Paróquia pela acolhida e parabeniza os integrantes do Coral pelo compromisso com a cultura do nosso município.