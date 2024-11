SIDROLÂNDIA: Clínica da família passará por manutenção e especialistas seguem atendendo em outras unidades de saúde

Em decorrência de manutenção no prédio, a Clínica da Família, importante repartição mantida pela Prefeitura de Sidrolândia, permanecerá fechada.

Apesar do reparo estrutural, a equipe de médicos especialistas que trabalha no espaço, foi remanejada a partir desta segunda-feira (04/11) para outras unidades, mantendo o atendimento normalmente.

De acordo com a SEMSP (Secretaria Municipal de Saúde Pública), o psicólogo Patrick e a nutricionista Christien darão expediente no prédio da Clínica de Fisioterapia, enquanto que no ESF do Bairro São Bento está o pediatra Maurício Anache e no CEM o ginecologista e obstetra João Fregonezi.

A neuropediatra Andréa realiza atendimento em uma sala do ESF Central, e o clínico Dr. Rogério atende com a ultrassonografia estará toda quarta-feira no CEM.